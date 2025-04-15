Balgöze köyü sabah karla uyandı: Beyaz örtü her yerde

Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki köyde, vatandaşlar güne karla kaplanmış bir manzarayla uyandı. Gece geç saatlerde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren yağış, zemini tamamen beyaz örtüyle kapladı .

Vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışına uykuda yakalanırken, sabahın erken saatlerinde hayvanlarını yemlemek için işe koyuldular.

Akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı, köyde yaklaşık 5 santimetrelik bir kar örtüsü oluşmasına neden oldu. Beyaza bürünen Balgöze köyü, kartpostallık manzaralar sunarak adeta bir kış masalına dönüştü.