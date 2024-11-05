Balığın yanında rokanın yemenin zararları var mı? Uzmanlar açıkladı

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları arasında yer alan balık, omega-3 yağ asitleri ve protein açısından zengin bir gıda olarak bilinirken, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler de vitamin ve mineral deposu olarak öne çıktı. Ancak, bu iki gıdanın birlikte tüketilmesi konti. Peki, balığın yanında roka yemenin zararları var mı? İşte detaylar...

DEMİR VE KALSİYUM ETKİLEŞİMİ

Roka, yüksek demir içeriği ile bilinen sağlıklı bir sebzedir. Ancak, balık ise kalsiyum açısından zengin bir gıda olmasıyla dikkat çekti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Özkahya, "Demir ve kalsiyumun birlikte tüketilmesi, kalsiyum emilimini azaltabilir. Bu durum, özellikle kılçığıyla birlikte tüketilen küçük balıklardaki kalsiyumun vücut tarafından kullanılmasını zorlaştırır" dedi. Bu nedenle, balığın yanında roka yemek, uzun vadede kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir.

KEMİK SAĞLIĞI VE OSTEOPOROZ RİSKİ

Uzmanlar, balığın yanında roka tüketiminin kemik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Özellikle osteoporoz, yani kemik erimesi riskinin artabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Balığın kalsiyum içeriği, kemik sağlığını desteklerken, rokanın demir içeriği bu faydayı azaltabilir.

ALTERNATİF BESİNLER VE ÖNERİLER

Balığın yanında tüketilebilecek daha sağlıklı alternatifler de mevcut. Örneğin, limon ve soğan gibi sebzeler, balığın sindirimini kolaylaştırır ve besin değerlerini artırır. Limonun içerdiği C vitamini, balıktaki omega-3 yağ asitlerinin emilimini artırarak, balığın sağlık faydalarını maksimize eder.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme uzmanı Dr. Elif Yılmaz, bu konuda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Rokanın yüksek miktarda oksalat içermesi, bazı bireylerde böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilir. Ayrıca, roka gibi sebzelerin, deniz ürünleri ile birlikte tüketilmesi bazı vitamin ve minerallerin emilimini azaltabilir. Ancak, sağlıklı bireylerin bu iki gıdayı dengeli bir şekilde tüketmelerinde bir sakınca yoktur."

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, "Balığın yanında roka tüketmek yerine, daha dengeli ve besleyici alternatifler tercih edilmelidir. Bu, hem genel sağlık hem de kemik sağlığı açısından daha faydalı olacaktır" dedi. Ayrıca, düzenli olarak balık tüketen bireylerin, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri ve gerektiğinde bir beslenme uzmanına danışmaları önerildi.

Balığın yanında roka tüketimi, kalsiyum emilimini azaltarak kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlar, bu ikilinin birlikte tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor ve daha sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesini önerdi. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı oluşturmak için bu detaylara dikkat etmek, uzun vadede sağlığınıza büyük katkılar sağlayacağı bildirildi.