Son bilimsel araştırmalar ve yabancı beslenme uzmanlarının görüşleri, kalp sağlığının mihenk taşı olan omega-3 yağ asitlerinden maksimum düzeyde faydalanmanın yolunu işaret etti.

Somon, sardalya gibi yağlı balıkların yanında mutlaka avokado dilimleri ya da zeytinyağlı taze salata tüketilmesinin, bu değerli yağların vücut tarafından emilimini adeta bir üst seviyeye taşıdığı tespit edildi.

YAĞLI EŞLEŞMENİN KRİTİK ÖNEMİ

Harvard Tıp Okulu’ndan (Harvard Medical School) beslenme epidemiyoloğu Dr. Eric Rimm, omega-3 yağ asitlerinin (EPA ve DHA) doğası gereği yağda çözünen bileşenler olduğunu, bu nedenle balığın yanında bir miktar sağlıklı yağ tüketmenin emilimi önemli ölçüde artırdığını ifade etti

Dr. Rimm, vücudun omega-3'ü tam olarak özümseyebilmesi için safra salgısına ihtiyaç duyduğunu ve yağ içeren bir besinin bu süreci desteklediğini vurguladı.

Araştırmalar, balığın tek başına tüketilmesi yerine, Akdeniz diyetinde sıklıkla görüldüğü gibi, sağlıklı yağlarla zenginleştirilmiş öğünlerin parçası olması gerektiği yönünde güçlü kanıtlar sundu. Özellikle avokado, zeytinyağı ve bazı kuruyemişlerde bulunan tekli doymamış yağların, omega-3'ün biyoyararlanımını 10 kata kadar yükselttiği bilimsel deneylerle gözlemlendi.

AVOKADO VE SALATA: BİLİMSEL MÜTTEFİKLER

Beslenme ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz doktor ve gazeteci Dr. Michael Mosley, bu 'yağlı eşleşmeyi' destekleyen isimlerden biri olarak öne çıktı.

Dr. Mosley, popüler sağlık programlarında avokadonun ve zeytinyağlı yeşil salatanın, balıkla birlikte tüketildiğinde kalp, beyin ve göz sağlığına katkılarını maksimize ettiğini belirtti.

Avokadonun yüksek tekli doymamış yağ içeriği, omega-3'ün bağırsaklarda daha verimli bir şekilde taşınmasını sağlayan bir "katalizör" görevi gördü.

Cleveland Klinik'te (Cleveland Clinic) görevli diyetisyen Kristin Kirkpatrick ise, sadece avokadonun değil, zeytinyağının ve diğer sağlıklı yağ kaynaklarının da aynı etkiyi gösterdiğini açıkladı.

Kirkpatrick, zeytinyağlı bol yeşil yapraklı bir salatanın hem sağlıklı yağ hem de antioksidan desteği sağlayarak bu besinsel sinerjiyi güçlendirdiğini ifade etti.

Uzmanlar, özellikle somon ve uskumru gibi yağlı balıkları tüketirken tabağa eklenen birkaç dilim avokadonun veya zengin içerikli bir salatanın, öğünün sağlık üzerindeki etkisini on kat artırarak, omega-3 rezervlerini en üst düzeyde doldurduğunu kaydetti.