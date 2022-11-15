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Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı

Aydın’ın Didim ilçesinde balık almaya gelen bir kamyonet, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu denize düştü.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 22:34
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Balık almaya geldiği kamyonetinin direksiyonunun başında kalp krizi geçirdi

Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
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Olay, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altınkum’da bulunan balıkçı teknelerinin yanaştığı limana gelen bir kamyonet sürücüsü aracını iskeleye doğru sürdüğü esnada kalp krizi geçirdi.

Kamyonun geri geri gittiğini fark eden bir tekne çalışanı sürücüyü araçtan çekerek dışarı çıkarttı. 

Hareket halindeki kamyon ise denize düştü. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 

KAMYONET BATMASIN DİYE KIYIYA BAĞLADILAR

O esnada bölgedeki balıkçılar ise denize düşen kamyonetin batmaması için halatla kıyıya bağladı. Sabah saatlerinde balık almaya gelen vatandaşlar ise olayı şaşkınlıkla izlediği görülürken, hastaneye kaldırılan talihsiz sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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