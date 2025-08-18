Balık avlamak için geldi, gördüğüyle dehşete düştü!

Kaynak: İHA
Manavgat'ta balık tutmak için ırmağa gelen bir vatandaş, suda hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 43 yaşındaki bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Olay, Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü altındaki ırmakta meydana geldi.

2-009.jpg

Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için bölgeye gelen bir vatandaş, suda ceset fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3-007.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıya yaklaşık 5-6 metre açıkta ve kıyıdan rahatlıkla görülebilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ırmaktan çıkarıldı.

4-004.jpg

Cesedin, 43 yaşındaki Mehmet Uğur Uysal'a ait olduğu tespit edildi. Uysal'ın bir otelde restoran şefi olarak çalıştığı, 4-12 vardiyasında görevli olduğu ve gece saat 24.00'te işten çıktığı öğrenildi.

5-003.jpg

Mehmet Uğur Uysal'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip'in incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

