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Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı

Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, Gelecek Partisi’ne katıldı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:58
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Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı

Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı
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Balık Ayhan adıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı Gelecek Partisi’ne katıldı.

Sosyal medya hesaplarında Balık Ayhan'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile olan fotoğrafı paylaşıldı.

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınan müzisyen Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır.

Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

Bir dönem sofuluk dönemi geçirdiğini, arayış içinde olduğunu, sakal bıraktığını ve namaz kıldığını, hatta Ramazan ayının ilk günlerinde sabah ezanı okuduğunu belirten Balık Ayhan, Allaha inanan bir insan olduğunu her tarafta Allah'ı ve peygamberi anlatan bir kişilik olduğunu aktarmıştır.

Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır.

Emine Küçükboyacı ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.

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