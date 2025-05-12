Balık Ayhan günlerdir yoğun bakımdaydı: Kızı ‘acil’ diyerek paylaştı

Roman dünyasının ‘Balık Ayhan’ı günlerdir yoğun bakımdaydı. Kızı ‘acil’ diyerek kan beklediklerini duyurdu. 16 yaşında müzik kariyerine başlayan başarılı isim, nefes darlığı nedeniyle nisan ayından beri yoğun bakımda.

Kızı sosyal medya hesabından AB + pozitif kan istediklerini duyurdu.

Yapılan çağrıda şunları söyledi:

Herkese merhaba Profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan babam Ayhan Küçükboyacı için AB+pozitif kana ihtiyaç vardır.

En yakın meydanlarda bulunan Kızılaya gidip kan bağışında bulunabilir. Hastane ismi ve babamın ismi verilip öyle bağışta bulunabilirsiniz.

Acil AB+ pozitif kana ihtiyaç vardır.