Balık Ayhan hayatını kaybetti! Türk Roman müziğinin tanınan ismiydi...

Türk roman müziğinin simgeleri arasında olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan tarihinde fenalaşarak yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne getirildi. Ünlü sanatçı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye getirilmişti. Yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının tedavisi sürüyordu. Ancak bugün sabah saatlerinde hastanede yürütülen yoğun tedaviye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ACİL KAN ANONSU

Ayhan'ın kızı sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenerek kan çağrısında bulunmuştu. Kızı, “Balık Ayhan için acil kan” paylaşımını iletti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının tedavisi sürüyordu. Ancak bugün sabah saatlerinde hastanede yürütülen yoğun tedaviye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

BALIK AYHAN KİMDİR?

İstanbul'da, Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev mahallesinde, 1966 yılında, demirci ustası Sebahattin Bey ile eşi Asiye Hanım'ın 8 evladının en küçüğü olarak dünyaya geldi. Demircilikle geçinen bir ailede doğmasına rağmen, kendine uğraş olarak müziği seçti. Henüz çok küçükken teneke kutularından darbukalar yapan Ayhan, gerçek bir darbukaya 6 yaşındayken sahip oldu. Ayhan, mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çaldı.

Burhan Tonguç'tan özel ders alan Ayhan, profesyonel müzik kariyerine genç yaşında, Galata Kulesi'nde başladı. 1992 yılında çıkardığı "Yaşayan Ruhlar" adlı albümü çıkardı. Bunu, "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" adlı başka albümler izledi.

Müzik kariyerinin yanı sıra, sinema oyunculuğu kariyeri de bulunuyor. Ağır Roman (1997)," "Dansöz (2001)," "Ispanaktan Nağmeler (2005)" ve "Baba Bi Buçuk (2018)" adlı sinema filmlerinde ve "Delikanlı," "Kehribar" adlı tv dizilerinde rol aldı.

Ayhan, 2011 yılında AKP'den siyasete atıldı. "Sen adamın kralısın, Kasımpaşalısın" isimli şarkısını Recep Tayyip Erdoğan için yazdı. Siyasete 2018 yılında İyi Parti'de ve 2022'de Gelecek Partisi'nde devam etti.