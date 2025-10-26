Hisarcık ilçesindeki balık pazarında tezgahlarda özellikle hamsi ve sardalya fiyatlarında düşüşler oldu. Geçen haftalarda 200 ile 250 TL’ye satılan hamsi ve sardalya 150 TL’ye düşerken, tezgahlarda yoğunluk yaşandı. Balıkçı Hüseyin Coşar, sezon başında kilosu 200-250 liradan satılan hamsi ve sardalya fiyatının 150 liraya düştüğünü, havaların soğumasıyla fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

Vatandaşlar uygun fiyatlı balık tüketmenin sevincini yaşarken, balıkçı esnafı da sezonun bereketli geçtiğini belirtti.