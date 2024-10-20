Balık fiyatları cep yakıyor! Hamsi rekor kırıyor

Balık pazarlarında hareketlilik sürüyor. Tezgahlarda palamut bolluğu devam ederken hamsi fiyatı ise el yakıyo.r Balık tezgahında fiyatlar gittikçe artıyor. Et ürünlerindeki artış ile beraber vatandaşlar balığa yöneliyor ancak balık fiyatları görenleri hayrete düşürüyor. Sezonda palamut bolluğu yaşanırken bu bolluk fiyatlara da yansıyor.

Soğuk hava fiyatlarda oynama yapsa da yine de mevsimine göre en uygun balık palamut olarak görülüyor. Hamsi fiyatları ise büyük artışta. Sosyal medyada paylaşılan bir balık tezgahı fotoğrafında hamsinin kilosunun 250 TL olduğu görülüyor. Balık fiyatlarındaki artık alım gücünü zorlarken 700-800 gram palamutların fiyatı 125 liraya satılıyor.

Hamsi için istenen ücret ise 250 lira olarak görülüyor. Hamsideki fiyat artışı nedeni olarak ise hamsi sezonunun tam olarak başlamaması gösteriliyor.

Uzmanlara göre balık fiyatlarındaki dalgalanmanın en önemli sebeplerinden biri hava koşulları. Soğuk hava dalgaları, denizlerde balık avlanmasını zorlaştırdığı için tezgahlara yansıyan balık miktarı da azalıyor. Özellikle hamsi gibi küçük ve hassas balık türlerinde bu durum daha belirgin hale geliyor. Sezonun tam olarak başlamaması ve hava koşullarının olumsuz etkileri birleşince, hamsi fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz hale geliyor.



Yükselen balık fiyatları karşısında vatandaşlar ise uygun fiyatlı alternatifler arıyor. Özellikle palamut, sezondaki bolluğundan dolayı fiyat açısından diğer balıklara göre daha cazip hale geliyor. Ancak birçok kişi, hamsi sezonunun tam anlamıyla başlaması ve fiyatların düşmesi için sabırsızlıkla bekliyor.