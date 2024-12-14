Balık fiyatlarını fırtına uçurdu

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Trabzon'da fırtınanın balıkçı tezgahlarına yansımasıyla av sezonunda hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldüren hamsinin fiyatı arttı.

Geçtiğimiz günlerde 100 TL’den satılan hamsinin fiyatı 200 TL’ye çıktı. Kar suyuyla yağlanarak lezzetini arttıran hamsiye vatandaşlar ilgi gösterirken, balıkçı tezgahlarında istavrit 100 TL, mezgit 250 TL, sargan 250 TL, çinekop 250 TL, palamut 125 TL’den tezgahlardaki yerini aldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiindeki balıkçılık yapan Kadir Pınar, fırtına nedeniyle hamsinin fiyatının arttığını belirterek “Hamsi bugün az geldi. Kar yağması ve balıkçı teknelerinin denize açılamaması nedeniyle hamsi az oldu. Ama daha irileşti. Çinekop, mezgit, istavrit ve sargan gibi çeşitlerimizde var ama biraz kısıtlı" dedi.

Pınar "Az çıkınca hamsinin fiyatı da arttı. Denizde hava şartlarının düzelmesinin ardından hamsinin bol çıkacağını düşünüyorum. Şuana kadar güzel ve verimli bir sezon geçirdik. Vatandaş bol bol balığını tüketiyor. Onlarda bu durumdan memnun. Dün hamsinin kilosu 150 TL idi bugün ise 200 TL’ye çıktı” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Sevim ise kar suyunun hamsiye yaradığını kaydederek, “Bugün 300 kasa hamsi geldi. Bu fırtınada denize açılıp tutup getiriyorlar. Normalde bugün hamsinin kilosuna 250 TL dememiz gerekiyordu ama 200 TL’den satıyoruz. İnşallah havalar düzelir vatandaş yine hamsiyi 100 TL’den alır" dedi.

Sevim "Kar suyu hamsiye yaradı. İnşallah bundan sonra da bol olacak. İstavrit 100 TL, mezgit 250 TL, çinekop ve sargan 250 TL’den satılıyor. Bu sene balık yemedim diyen yalan konuşuyordur. Hamsi ve palamut bu sene iyi gitti. Palamut bu sene bol olduğu için hamsi az olur dedik ama fena olmadı. Geçen seneye göre bu sene iyi geçti. Kar yağdı, deniz kendini çalkaladı. İnşallah bundan sonra da bol olur” ifadelerini kullandı.