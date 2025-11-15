Av yasağının sona ermesi ve havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahları, hamsi ile doldu. Yaşanan bolluk balık tezgahlarına yansıyor, bazı şehirlerde hamsinin kilosu 50 lirayı gördü…

Rize’de balıkçı tezgahları hamsi ile dolup taşıyor, kilogram fiyatı 50 lira olan hamsi, şehirdeki vatandaşların yoğun ilgisini görüyor

HEM EKONOMİK HEM DOYURUCU

Balıkçı esnafı da bolluktan memnun. Esnaf Soner Birinci AA muhabirine konuştu ‘’Bir kilogram hamsiden dört kişi yiyor. Balıkçılar olarak bizim yüzümüz gülüyor. Denizde balık tutanlar bize veriyor, biz de vatandaşımıza uygun fiyattan satıyoruz’’ ifadelerini kullandı

SAMSUN’DA DA HAMSİ BOLLUĞU VAR

Samsun’da hamsi bolluğu yaşayan şehirlerimiz arasında. Balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı 80 liradan satışa sunuluyor.



35 yıldır balıkçılık yapan Talat Beyazıt Yıldırım "Bu sene satışlarımız iyi. Havaların soğumasıyla beraber daha da arttı. Fiyatlarımız da gayet ucuz. Bu sene vatandaşlarımızın özellikle hamsiye talebi çok fazla. Hamsi fiyatları 80 TL. Bol miktarda mezgit, barbun, istavrit gibi her çeşit balığımız var.’’ dedi

ESKİŞEHİRDE KİLOGRAMI 100TL’DEN SATILIYOR

Hamsi bolluğu Eskişehir’de de tezgahlara yansıdı. Kilogramı 100 Liradan satışa sunulan hamsi yoğun ilgi görürken, bu sene az olan palamut ve mezgit cep yakıyor.

Tezgahlardaki son durumu paylaşan balıkçı Cengizhan Şen’’ Hamsinin bollaşmasıyla fiyatlar düştü. Hamsi, sardalya ve istavritin bol bol tüketilmesi gereken bir dönem. Fiyatlar da uygun. Sardalya 150 TL, hamsi 100 TL, istavrit ve uskumru 150 TL. Şu anda hamsi revaçta, palamut yok, çıkmıyor. Ondan dolayı palamutun fiyatı daha yüksek’’ dedi.