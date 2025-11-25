Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın öncülüğünde, hastane sistemine kayıt yapılmadan kişisel verileri elde edilen hastaları muayene edilmiş gibi göstererek, sahte reçeteler fatura edilmesi suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Öte yandan zarar ilişkin bahsi geçen 112 milyon TL'nin ise dosyada yer almadığına dikkat çekildi. Gazeteci yazar Timur Soykan, Birgün'deki köşesinde savcılığın soruşturması duyurması üzerine Erdoğan’ı hedef alan haberler yapıldığına dikkat çekti. Yandaş yayın organı Yeni Şafak, olayı ‘112 milyon Sahte Reçete Vurgunu’ başlığıyla haberi verdi.

Prof. Dr. Ayten Erdoğan

Öte yandan Erdoğan’ın ifade tutanağı, müfettiş raporu, polis fezlekesi, savcılığın tutuklama talebinde 112 milyon TL’lik kamu zararı iddiası yer almadı.

SGK müfettişinin 5 yıl önce hazırladığı raporda ise kamu zararı 112 bin TL olarak ifade edildi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. Ayten Erdoğan, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Prof. Dr. Ayten Erdoğan, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

HÜSEYİN ÜZMEZ'İN İNTİKAMI MI ALINIYOR?

Olaya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya koyan gazeteci Timur Soykan, geçmişteki bir olayı hatırlattı.

Prof. Dr. Erdoğan, Akit yazarı Hüseyin Üzmez 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismardan yargılanırken çocuğun psikolojisinin bu tecavüz nedeniyle bozulduğu yönünde rapor verdi.

Soykan, bu rapor nedeni ile "Erdoğan'dan intikam mı alınıyor?" sorusunu yöneltti.