Balık tutarken barajda boğuldu

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 civarında Mehmet Uysal (46), oğlu ve arkadaşı İ.S. ile birlikte balık tutmak amacıyla Akyaka köyünden Karaçal köyüne geldi. Baraj kenarındaki kayalıklardan balık tutan İ.S., markete gitmek için yanlarından ayrıldı. Oğlu ile balık tutmaya devam eden Mehmet Uysal, aniden dengesini kaybederek baraja düştü.

Babasının düştüğünü gören çocuğun yardım çığlıkları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri bot ile barajda yaptıkları arama çalışmalarında Mehmet Uysal'ı bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mehmet Uysal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.