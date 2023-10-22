Balık tutarken çaya düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde balık tutmak için Filyos Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu.

KAYNAK: İHA
Balık tutarken çaya düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, ilçenin Yeni Köprü girişinde meydana geldi. Balık tutmak için Filyos Çayı'na giden 75 yaşındaki Yüksel Öztürk, çayda takılı kalan oltasını kurtarmak için suya girmek isteyince çaydan çıkamadı. Öztürk’ten haber alamayan ailesi jandarmaya giderek ihbarda bulundu. Yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı-Su Üstü Arama-Kurtarma ekipleri ile AFAD sevk edildi. Filyos Çayı’nda metrelerce sürüklenen Yüksel Öztürk’ün cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme sonrası Cumhuriyet savcısı tarafından Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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