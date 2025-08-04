Balık tutarken denizi kirletiyorlar

Son zamanlarda amatör balıkçıların denize bıraktığı atıklara dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "En çok dikkatimizi çeken, balık tutmak için kullanılan ve denize bırakılan büyük pet şişelerin yarattığı kirlilik" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, deniz dibi temizliği sırasında kirlilik oluşturacak materyallerle karşılaştı. Dalışlarda en çok sigara izmariti, ıslak mendil, poşet ve pet şişe gibi atıklar bulundu. Özellikle amatör balıkçılar, balık tutmak için pet şişeleri kesip içine çakıl ve ekmek koyarak denize bırakmaya başladı. Bu şişelerin zamanla suyun dibine sürüklenerek kirlilik oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, farklı boyutlarda yüzlerce pet şişe bulduklarını söyledi. Deniz dibinde ayrıca akü, çapa ve yiyecek kapları gibi farklı atıklara da rastlandı.

'PAMUK YIĞINI GİBİ İZMARİT KÜMELERİ'

Denize en çok atılan maddelerin başında sigara izmaritlerinin geldiğini söyleyen Gökoğlu, "Dalışlarımızda pamuk yığını gibi izmarit kümeleri görüyoruz" dedi.

BALIK TUTMA TUZAĞI; PET ŞİŞELER

Prof. Dr. Gökoğlu, amatör balıkçıların sıklıkla pet şişe yöntemiyle balık tuttuğunu ve bu şişelerin deniz dibini kirlettiğini belirtti.

AKÜDEN ÇAPAYA KADAR

Prof. Dr. Gökoğlu, "Akü, çapa, yiyecek kapları gibi ilginç atıklara da rastlıyoruz. Rüzgarla denize uçan poşetler, karadan getirilen yiyeceklerin kapları suyun altında büyük kirliliğe neden oluyor. İnsanlarımız adeta deve kuşu misali kafasını kuma gömer gibi davranıyor, içtikleri su ya da kola şişelerini içine kum ve çakıl doldurarak denize atıyor. Deniz dibinde bunlardan çok fazla var" şeklinde konuştu.