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Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balık tutmak için sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan balıkçı kayboldu. Balıkçı arkadaşları tarafından teknesi denizde boş bulunan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 21:40
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Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu

Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
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Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyünde balık tutmak için teknesiyle Karadeniz’e açılan balıkçı Doğan Çelen, bir süre sonra kayboldu. Balıkçı arkadaşları tarafından Çelen’in teknesi motoru çalışır halde boş bulundu. Bunun üzerine Çelen’in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Çelen’i bulmak için çalışma başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarına Çelen’in balıkçı arkadaşları da destek veriyor. Yaklaşık 5 saattir süren arama çalışmalarında Çelen’e ait herhangi bir ize rastlanılamadı. İki çocuk babası balıkçı Doğan Çelen’i arama çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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