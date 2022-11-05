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Balık tutmak isterken canından oluyordu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren adamı denizden son anda dalgıçlar çıkardı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 01:21
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Balık tutmak isterken canından oluyordu

Balık tutmak isterken canından oluyordu
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Olay, saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Seka Park marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marinada balık tutan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü.

Suya düşen Ahmet Ö.'nün çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıçları tarafından boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı.

Ahmet Özcan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (İHA)

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