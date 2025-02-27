Balık yerine çöp avladılar!

Kaynak: İHA
Balık yerine çöp avladılar!

Dalyan Karina Bölgesi'nde bu yıl fırtınalar etkili oldu. Bu durum balıkçıları olumsuz etkiledi. Ağlara balıktan daha fazla çöp yosun takıldığını belirten balıkçılar "Bu sezon denizden umduğumuzu bulamadık" dediler.

Nihat Kaya, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde Güzelçamlı Millipark sınırları içerisinde yer alan Dalyan Karina Bölgesi'nin 28 memeli, 42 sürüngen, 45 çeşit balık türüne ve çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yaptığını belirtti.

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Bölgenin en kıdemli balıkçılarından Nihat Kaya, "Çocukluğumdan bu yana bu bölgede balıkçılık yaparım. Zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşadık.

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Ancak bu yıl etkili olan fırtınalardan dolayı Dalyan'da ciddi sıkıntı oluştu.

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Ağ attığımızda toplarken ciddi sıkıntı yaşıyoruz.

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Ağlar yosun ve çöp dolduğu için çekmesi, ayıklaması ve kurutması çok zor oluyor. Bu nedenle bu sezon umduğumuzu bulamadık" dedi.

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