Balık yiyin kalbinizi koruyun! Haftada kaç kez tüketmelisiniz? Uzmanı açıkladı

Balığın yüksek protein, Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA, D vitamini, iyot ve selenyum gibi besinler içerdiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, “Özellikle omega-3 yağ asitleri kalp sağlığını korur, beyin fonksiyonlarını destekler ve inflamasyonu azaltır. Haftada en az 2 kez balık tüketmek, uzun vadede kronik hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar. Vücut direncini artırır, kolesterolü düşürür, kalp damar sistemini destekler, enfeksiyonlara karşı korur, beyin ve hücrelerin gelişimine katkıda bulunur, yaşlanmayı geciktirir hatta depresyona karşı mutluluk duygusunu artırır” diye belirtti.

“HER YAŞ GRUBU İÇİN FAYDALI”

Balık türlerinde protein miktarının sabit, yağ miktarının ise farklılık gösterdiğini ifade eden Diyetisyen Erden, beyaz etli balıkların daha az, koyu renkli balıkların daha yağlı olduğunu belirtti. Balığın her yaş için faydalı olduğunu vurgulayarak, “Somon, uskumru, sardalya, hamsi Omega-3’ten zengindir. Kalp-damar sağlığını destekler, kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir. Levrek, çipura daha az yağlı olduğu için kilo kontrolü yapanlara uygundur. Ton balığı yüksek protein kaynağıdır, spor yapanlar için idealdir. Ancak konserve ton balığının tuz içeriğine dikkat etmek gerekir. Mezgit, barbun, ve istavrit çocuklar ve hamilelerin güvenle tüketebileceği, ağır metal riski düşük türlerdir” diyerek balıkların yararlarını detaylıca anlattı.

“MENOPOZ DÖNEMİNDE DAHA ÇOK BALIK YİYİN”

Balıkta bağışıklığı güçlendiren A vitamini ve kemik sağlığı için önemli D vitamini bulunduğunu belirten Diyetisyen Erden, “Özellikle içeriğinde fazla Omega-3 bulunduran somon, ton, sardalya, alabalık, uskumru, hamsi ve istavrit gibi yağlı balıklar daha da yararlıdır. Ton, sardalya gibi konserve balıklar ve yumuşacık kılçıklarıyla beraber yenilebilecek küçük balıklar ise kalsiyum ve fosfor için iyi birer kaynaktır. Bundan dolayı, kemik erimesi sorunu yaşayan ve menopoz dönemindeki kadınların balık etini fazla tüketmeleri gerekiyor” dedi.

Omega-3 yağ asitlerinin kolesterole katkısını ise şu sözlerle açıkladı: “Damarlarda sertleşme ve arterlerde tıkanmaya sebep olan yüksek kolesterol seviyesi, kalp damarlarını tıkadığında kalp krizini tetikleyebiliyor. Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ise trigliserid seviyesini düşürerek kolesterol birikimini önlemeye yardımcı oluyor” diye anlattı.

“GEBELER HAMSİ VE SARDALYE GİBİ BALIKLAR TERCİH ETSİN”

Gebeler ve emziren annelerin civa oranı yüksek kılıç balığı, köpek balığı gibi türlerden kaçınmasını, bunun yerine sardalya, hamsi, mezgit gibi küçük balıkları tercih etmesini öneren Diyetisyen Erden, “Balığın pürin içeriği nedeniyle aşırı tüketiminin ürik asidi yükseltebilir, bu nedenle gut hastaları tarafından ölçülü tüketilmesini; balık alerjisi olan çocukların ise tamamen uzak durması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SOLUNGAÇLARI PEMBE VE KIRMIZI OLAN BALIĞI ALIN”

Balığın zehirlenme riski taşıyan bir besin olduğunu ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Erden, “Taze bir balığın gözleri parlak ve lekesiz, solungaçları kırmızı ve pembe; pul ve yüzgeçleri diri olur. Kasları sert ve esnektir, balığın üzerine parmağınızla bastırdığınızda oluşan çukurluk hızla düzelmelidir. Ayrıca kötü kokmamalıdır” dedi. En sağlıklı pişirme yöntemlerinin ızgara, az yağlı tavada pişirme ve fırında buğulama olduğunu; yağda kızartılan balığın kolesterol ve yağ oranını artırdığını belirtti.

Balığın yenmeyen kısımlarından (deri, pullar, iç organlar, kılçıklar, kafa ve yüzgeçler) bahseden Diyetisyen Erden porsiyon miktarıyla ilgili, “Ortalama 150 gramlık bir ölçü, bir avucunuzun büyüklüğünde, kılçıksız, fileto olarak hazırlanmış bir balık için uygundur. Tane ile satılanlar için 200-250 g arası olanları bir porsiyon olarak kabul edebiliriz. Küçük, tane balıklar hamsi, sardalya, gümüş balığı ve istavrit gibi 250-300 gram arasında bir porsiyon olabilir. Balık dilimi yuvarlak, büyük balıkların 2-3 cm kalınlıkta dilimlere kesilerek porsiyon olarak servisidir; 180-200 gram arası iyi bir ölçüdür” diye belirtti.

“BALIĞIN YANINDA SALATA, SONUNDA TATLI”

Diyetisyen Erden, balıkta C vitamini miktarının az olduğunu, bu nedenle bol limonlu yeşil salatanın bu eksiği lezzetli bir şekilde kapatacağını belirtti. Fosfor içeriği yüksek balığın midede asit dengesini bozduğunu, kan şekerinde hafif düşüşe neden olduğunu ifade ederek, tatlı ihtiyacı için ara sıra glikoz şurubu içermeyen, geleneksel tahin helvasından bir lokum büyüklüğünde yenmesini önerdi.

