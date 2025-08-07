Balıkçı barınağı alev alev yandı

Olay, saat 02.30 civarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki balıkçı barınağında meydana geldi. Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay noktasına çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilirken 5 iş yeri yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.