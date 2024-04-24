Balıkçı barınağını mesken edindiler

Balıkçı barınağını mesken edindiler
Kaynak: İHA
Mersin’de deniz kaplumbağaları balıkçı barınaklarını mesken olarak seçti.
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Balıkçı barınağını mesken edindiler 1

Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda şaşırtan anlar yaşandı. Deniz kaplumbağaları, denize atılan yiyecek, içecekler ve atıklardan dolayı balıkçıların barınaklarını mesken edindi.

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Balıkçı barınağını mesken edindiler 2

Barınağı mesken eden kaplumbağaların sayısı 100’ü geçti. Dolayısıyla kaplumbağların doğal dengeleri de bozuldu.

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Balıkçı barınağını mesken edindiler 3

Mersin Üniversitesi ile Biyosfer Doğa Araştırmaları Derneği iş birliği içinde bilinçlendirme çalışması yaptı.

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Balıkçı barınağını mesken edindiler 4

Prof. Dr. Deniz Ayas, da konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Balıkçı barınağını mesken edindiler 5

Ayas “Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda geçen kasım-aralık ayında yürüttüğümüz çalışmalarda 100'ün üzerinde hem yeşil hem de caretta caretta kaplumbağası olduğunu gördük.

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Balıkçı barınağını mesken edindiler 6

Bu aslında çok büyük bir sayı” dedi.

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Balıkçı barınağını mesken edindiler 7
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Balıkçı barınağını mesken edindiler 8
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Balıkçı barınağını mesken edindiler 9
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