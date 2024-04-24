Balıkçı barınağını mesken edindiler

Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda şaşırtan anlar yaşandı. Deniz kaplumbağaları, denize atılan yiyecek, içecekler ve atıklardan dolayı balıkçıların barınaklarını mesken edindi.
Barınağı mesken eden kaplumbağaların sayısı 100’ü geçti. Dolayısıyla kaplumbağların doğal dengeleri de bozuldu.
Mersin Üniversitesi ile Biyosfer Doğa Araştırmaları Derneği iş birliği içinde bilinçlendirme çalışması yaptı.
Prof. Dr. Deniz Ayas, da konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ayas “Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda geçen kasım-aralık ayında yürüttüğümüz çalışmalarda 100'ün üzerinde hem yeşil hem de caretta caretta kaplumbağası olduğunu gördük.
Bu aslında çok büyük bir sayı” dedi.