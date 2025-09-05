Balıkçılar 35 yılın ilkiyle sarsıldı! Hamsi alarm verdi: Sezon için kötü haber

Yıllar sonra ilk kez bu sezon hamsi tezgahlarda yerini erken alırken, kilosu 250-300 TL arasında satılıyor.

1 Eylül itibariyle balık sezonunun açılmasıyla denize açılan tekneler şu ana kadar palamut avında umduğunu bulamadı. Normal şartlarda kasım ayında tezgâhlarda yerini alan hamsinin bu yıl eylül başında görülmesi, balıkçılar arasında endişeye yol açtı. Balıkçılar, hamsinin bu kadar erken görünmesinin sezonun verimsiz geçeceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, 35 yıldır sektörde olduğunu ilk kez böyle hamsinin bu kadar erken görüldüğünü belirterek "Son yıllarda görülen en erken hamsi sezonu başladı. Hamsinin bu kadar erken görülmesi, sezonun balık açısından kıt geçeceğine işaret ediyor. Çünkü hamsi normalde kasım aylarında gelirken, bu yıl çok erken geldi. Bu nedenle sezonun biraz verimsiz geçmesini bekliyoruz. Şu anda hamsinin kilosunu 250-300 TL arasında satıyoruz çünkü zaten az miktarda geldi. Hamsi genellikle Samsun, Rize ve Hopa civarlarında avlandı. Yaklaşık 35 yıldır bu sektördeyim, hamsinin bu kadar erken çıktığını hiç görmemiştim. Geçen sezon mükemmel bir palamut sezonu olmuştu ancak bu yıl aynı durum söz konusu değil. İlerleyen günlerde yağışların başlamasıyla birlikte palamut da görülebilir" dedi.

Balıkçı esnaflarından Kadir Pınar ise hamsinin bu sezon ilk kez geldiğini kaydederek, "Bu sezon hamsi ilk kez geldi, inşallah devamı da gelir. Şu an biraz küçük, ancak ilerleyen günlerde büyüyeceğini umuyoruz. Uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmadım. Hamsi genelde istavritin ve palamudun peşinden gelirdi, ancak bu yıl 3-5 gün içinde gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra yavaş yavaş çoğalır. Hamsi bol olursa sezon erken biter, palamut ise bu sezon pek görülmedi" diye konuştu.