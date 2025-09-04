Balıkçılar avdan dönüş yaptı, torik bolluğu yaşanıyor : Tanesi 800 TL!

Kaynak: İHA
Balıkçılar avdan dönüş yaptı, torik bolluğu yaşanıyor : Tanesi 800 TL!

Karadeniz'de Sinop açıklarında avlanan yaklaşık 3 kiloluk torik balıkları tanesi 800 TL'den satılıyor.

Sinop'ta 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sezonun iyi başladığını belirtti. Karadeniz'e açılan balıkçılar toriklerle geri döndü. Abadaşı mevkisinde av atarak nasiplerini bekleyen balıkçılar, yüzlerce torik avladı.

3-005.jpg

Balıkçı Mehmet Taşdelen, toriklerin tezgahları şenlendirdiğini belirterek, "Balık fazla göstermedi ama dün akşam Allah'a şükür torik gösterdi. Şu an tezgahta mezgit, barbunya, levrek, çupra, somon ve torik var. Tanesini 800 liraya veriyoruz, yaklaşık 3 kilogram geliyor. Bir torikle 4 kişi rahatlıkla doyar. Sezondan memnunuz, havalar soğudukça balığın daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

2-007.jpg

Balıkçı Batıhan Karabulut ise "Sezonumuz bereketli başladı. Torikler çok güzel, yaklaşık 3 kilogram ayarında. Bugün de çok bereketli geçti. Bir aile rahatlıkla doyacak kadar büyük. Bu sezon vatandaş balığa doyacak, her bütçeye uygun balık olacak" diye konuştu.

Son Haberler
Bilecik’te Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini bekliyor!
Bilecik’te Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini bekliyor!
İtalya'da 2 Türk vatandaşına gözaltı! Nedeni şoke etti...
İtalya'da 2 Türk vatandaşına gözaltı! Nedeni şoke etti...
Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni
Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni
Rize’de balık çiftliği krizi: Halk limanı kapattı, milletvekili ocaklı rest çekti
Rize’de balık çiftliği krizi: Halk limanı kapattı, milletvekili ocaklı rest çekti
Dron iktidarı sona eriyor: Modern savaş doktrinleri çöp oldu
Dron iktidarı sona eriyor: Modern savaş doktrinleri çöp oldu