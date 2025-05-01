Balıkçılar limana hapsoldular!

Kaynak: İHA
Balıkçılar limana hapsoldular!

Marmara Denizi'nde 5 gündür yoğun poyraz fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle av yasağından muaf olan küçük balıkçı tekneleri denize açılamıyor.

Tekirdağ'da 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri, Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle limanda bekleyişini sürdürüyor.

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Hava şartlarının elverişsiz olması sebebiyle denize açılamayan balıkçılar, bu zamanı boş geçirmemek için teknelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

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Limanda ağlarını tamir eden balıkçılar, fırtın​​​​​​​a dindikten sonra denizde aksaklık yaşamamak için teknelerindeki eksikleri tamamlamaya çalışıyor.

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Balıkçılar, fırtınanın birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini, bu süreçte hazırlıklarını sürdüreceklerini belirtiyor.

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Denize çıkamamanın ekonomik anlamda olumsuz etkileri olduğunu söyleyen balıkçılar, poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte yeniden avlanmaya başlamayı umut ediyor.

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