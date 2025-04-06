Balıkçılar sezondan memnun

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkçılar sezondan memnun

1 Eylül 2024'te başlayan balıkçılık av sezonunun bitimine sayılı günler kala Kayserili balıkçılar sezondan memnun.

Balığın bol olması nedeniyle fiyatların düştüğünü kaydeden balıkçı Ercan Tunç, "Fiyat düşünce talep çoğalıyor" dedi.

1 Eylül 2024 tarihinde başlayan balıkçılık av sezonu, 15 Nisan'da kapanacak. Vatandaşlar sezon boyunca tezgahlarda taze balık bulma fırsatını değerlendirirken, Kayserili balıkçı Ercan Tunç sezonun iyi geçtiğini ifade etti. Kış aylarına oranla balık fiyatlarının daha da düştüğünü aktaran Tunç, "Balığın bol olduğundan dolayı sezonumuz çok güzel geçti. Hamsiyi bekledik ama çok iyi olmadı. Fiyatı somon kışın 250 TL'ydi 175 TL'ye düştü, alabalık 200 TL'den 150 TL'ye düştü, fiyatlarımız gayet normal. Herkesin yiyebileceği şekilde fiyatlarımız. Fiyat düşünce talep biraz daha çoğalıyor" diye konuştu.

Balıkçı Tunç ayrıca vatandaşın yıl boyunca tezgahlarda taze balık bulabileceğini de sözlerine ekledi.

Balıkçılar sezondan memnun

Balıkçılar sezondan memnun

Balıkçılar sezondan memnun

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