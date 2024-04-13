Balıkçılar şimdi de çaçaya hazırlanıyor

Deniz av yasağının 15 Nisan'da başlamasıyla birlikte, balıkçılar teknelerini Karadeniz'den çekerek çaça avına yönelik eksikliklerini gideriyorlar. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, balık av sezonunun genel olarak olumlu geçtiğini ancak denizlerdeki denizanası artışının dikkat çektiğini belirtti.

Malkoç, "Denizlerde av sezonu normale göre geçti, kötü bir sezon değildi. Ancak denizanası yaygınlığı dikkat çekici. Avlanma mevsimi sona erdi, çaça sezonu başlıyor. Tekneler buna hazırlanıyor. Bu sezon palamut ve çinakop azaldı, ancak hamsi, barbun, mezgit ve istavrit bol miktarda bulundu. Hamsi hızlı bir şekilde avlandı ve erken göçünü tamamladı. Ancak istavrit boyutlarının küçük olması nedeniyle avlanmamızı sürdürmedik" dedi.

Çaça avı için belirlenen hedefin 1 ayda 50 bin ton olduğunu belirten Malkoç, "15 Nisan'dan itibaren Samsun bölgesinde 1 ay sürecek çaça avı başlayacak. Aslında çaça avı yaz boyunca devam etmeli. Karadeniz'deki diğer ülkeler, Türkiye dışında yaz boyunca çaça avı yaparlar. Bu en verimli dönemdir. Sanayi balığı olarak adlandırılan balıklar, un ve yağ yapımı için ihraç edilmektedir. Çaça avı 15 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar sürecek. Her yıl Samsun'da 1 ay içinde ortalama 50 bin ton çaça avı gerçekleştirilir ve bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Malkoç, tüm denizlerde balık boyutlarında bir küçülme olduğunu vurgulayarak, "Deniz suyu sıcaklığı balıkların büyümesini etkiliyor ancak balıkların boyutlarında küçülme devam ediyor. Özellikle hamsi boyutlarının küçülmesi dikkat çekici. Bu küçülme, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bir sorun. Balıklar, iklim değişikliklerine uyum sağlamak için boyutlarını küçültüyorlar" dedi.

Balık av sezonunun belirlenmesi için bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Malkoç, "Karadeniz'de balık av sezonunun başlangıç tarihini belirlemek için bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor. Avlanma tarihleri, iklim koşullarına ve deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Geçmiş yıllarda da benzer iklim değişiklikleri yaşanmıştır. Karadeniz, zaman içinde birçok değişikliğe uyum sağlamıştır ve bu süreçten de geçecektir. Ancak öncelikle bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.