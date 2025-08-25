Balıkçılar "Vira Bismillah" diyecekleri 1 Eylül’ü iple çekiyor!

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Av yasağı boyunca teknelerini limana çeken balıkçılar, sezona sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlıyor. "Vira Bismillah" diyecekleri günü sabırsızlıkla bekleyen, teknelerinin motor, boya ve genel bakımlarını yapan balıkçılar, son olarak ağları yeniden gözden geçiriyor. Balıkçılar bu yıl hamsiden umutlu olduklarını ancak palamut balığının henüz olgunlaşmadığını belirtiyor.

"İNŞALLAH SEZONDAN UMUTLUYUZ"

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir, bu yıl palamut balığından beklentilerinin zayıf olduğunu söyledi. Aydemir, hamsinin bol miktarda çıkacağını beklediklerini ifade ederek, "Balıkçılarımız yaz sezonunda ağların bakımını yaptı, kayıkların boya ve motor bakımlarını yaptılar. İnşallah sezondan çok umutluyuz. Şuanda sayılı günler kaldı, dört gözle sezonu bekliyoruz" dedi.

"GEÇ DE OLSA PALAMUT OLABİLİR"

Balıkçı Erkan Akdeniz, sezonda yoğunluğun hamsi olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Palamut geç doğum yaptı. Geçen sene kadar bol olmasa bile ekim sonu kasım başı gibi yine palamut balığı da olur diye düşünüyorum. Şuanda ufak noksanlarımız var, sezonu bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Turgay Aydemir isimli balıkçı da tekne ve ağ bakımlarını yaptıklarını, hamsinin bol olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Balıkçılar sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, 1 Eylül tarihi ile birlikte "Vira Bismillah" diyerek denizlerde nasiplerini arayacaklar.