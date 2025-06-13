Siyah buzdağı görenleri şaşırttı

Kanada’nın Labrador kıyılarında avlanan Faroe Adalı balıkçı Hallur Antoniussen, geçen ay denizde alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. 6 kilometre ötede beliren devasa buzdağı, siyaha yakın rengi ve elmasa benzer şekliyle dikkat çekti. Antoniussen, CBC Radyosu’na “Daha önce kayalarla karaya oturmuş buzdağı gördüm ama bu bambaşka” diye konuştu.

Buzdağının renginin nedeni ise bilimsel. Memorial Üniversitesi’nden buzulbilimci Dr. Lev Tarasov’a göre, buzul denize ilerlerken altındaki kayalarla sürtünerek tortu biriktiriyor. Bu tortular zamanla buzdağının rengini koyulaştırabiliyor. Dr. Tarasov, buzdağının yüzde 90’ının su altında olduğunu vurgularken, “Belki de temiz kısım altta kaldı” ifadelerini kullandı.

Antoniussen’in sosyal medyada paylaştığı görüntüdeki buzulun yüzeye çıkan kısmının binlerce yıllık olabileceği tahmin ediliyor. Bu tür buzullar, iklim değişikliğiyle birlikte okyanus seviyesini yükseltme riski taşıyor.