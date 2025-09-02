Balıkçının dikkati boğulmakta olan çocuğun hayatını kurtardı!

Kaynak: İHA
Balıkçının dikkati boğulmakta olan çocuğun hayatını kurtardı!

Tokat'taki Kelkit Çayı'nda avlanan olta balıkçısının dikkati, boğulma olan çocuğun hayatını kurtardı.

Erbaa'da yaşayan 52 yaşındaki Yavuz Akın, oğlu ile birlikte Kelkit Çayı'nda balık tuttuğu sırada çaya giren bir çocuğun çırpındığını fark etti. Bir süre ilerleyen çocuk, batmaya başlayınca Akın tereddüt etmeden suya atladı.

2-006.jpg

İsmi öğrenilemeyen çocuğun saçından tutarak sudan çıkartan Akın, küçük çocuğu güvenli şekilde karaya ulaştırdı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akın'ın çocuğu sudan çıkardıktan sonraki anları yer aldı.

3-005.jpg

Çocuğuyla balık tuttuğu sırada bir çocuğun suya girdiğini söyleyen Yavuz Akın; "Çocuk geldi suya girdi. Burada beklerken şaka gibi çırpınmaya başladı. Bel kadar suya girdim çocuk suda tamamen kaybolmuştu. Şans eseri saçlarından tuttum karaya çıkarttım" dedi.

Son Haberler
Sudan’da toprak kaydı! Köy haritadan silindi: Bir kişi hayatta kaldı
Sudan’da toprak kaydı! Köy haritadan silindi: Bir kişi hayatta kaldı
Donnarumma'yı resmen duyurdular: 5 yıllık anlaşma!
Donnarumma'yı resmen duyurdular: 5 yıllık anlaşma!
Ayrılınca muhalefete başladı! “Gündemi Özel belirliyor” diye AKP’yi uyardı…
Ayrılınca muhalefete başladı! “Gündemi Özel belirliyor” diye AKP’yi uyardı…
Polis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladı
Polis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladı
Ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızlar yakalandı
Ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızlar yakalandı