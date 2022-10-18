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Balıkesir açıklarında 28 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 20:48
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Balıkesir açıklarında 28 göçmen yakalandı

Balıkesir açıklarında 28 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

Bölgede yakalanan 28 yabancı uyruklu, karaya çıkarılarak işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (AA)

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