Balıkesir açıklarında 28 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.
Bölgede yakalanan 28 yabancı uyruklu, karaya çıkarılarak işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (AA)
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