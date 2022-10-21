21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı

Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 06:16
Takip Et

Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı

Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı
+
Aa
-

Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki "Alınteri-18" isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.

Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
1
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
2
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
3
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
4
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
5
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
6
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
7
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿2 bin yıldır kayıptı: Dünyanın en eski yıldız haritası bulundu
﻿2 bin yıldır kayıptı: Dünyanın en eski yıldız haritası bulundu
﻿2 bin yıldır kayıptı: Dünyanın en eski yıldız haritası bulundu
﻿Aston Villa Steven Gerrad'ı kovdu
﻿Aston Villa Steven Gerrad'ı kovdu
﻿Aston Villa Steven Gerrad'ı kovdu
﻿Youtube Premium abonelik ücretlerine yüzde 76 zam
﻿Youtube Premium abonelik ücretlerine yüzde 76 zam
﻿Youtube Premium abonelik ücretlerine yüzde 76 zam
﻿Lewandowski 2 gol daha attı La Liga tarihine geçti
﻿Lewandowski 2 gol daha attı La Liga tarihine geçti
﻿Lewandowski 2 gol daha attı La Liga tarihine geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.