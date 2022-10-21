Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı

Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki "Alınteri-18" isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.
Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.