Balıkesir Balya SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Balıkesir Balya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1)GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
2)ÖZEL ŞARTLAR
4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültelerinin bölümleri ile Fen ve Edebiyat
Fakültelerinin Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak
Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2021-2022) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif olarak araç kullanabiliyor olmak
Word, Excel ve Power Point vb. bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak
İlan tarihinden itibaren en az 6 ay Balya İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş (Kendi el yazısı ile yazılmış, üzerinde T.C. Kimlik No'su ve açık adresi bulunan özgeçmişi)
Öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
KPSS sınav sonuç belgesinin aslı ve/veya fotokopisi
Adli sicil kaydı olmadığına dair sabıka kaydı ve belgesi
Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair askerlik şubesinden alınacak belge
İkametgah belgesi
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