Balıkesir Balya SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Balıkesir Balya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1)GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

2)ÖZEL ŞARTLAR

4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültelerinin bölümleri ile Fen ve Edebiyat

Fakültelerinin Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak

Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2021-2022) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

Word, Excel ve Power Point vb. bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

İlan tarihinden itibaren en az 6 ay Balya İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş (Kendi el yazısı ile yazılmış, üzerinde T.C. Kimlik No'su ve açık adresi bulunan özgeçmişi)

Öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

KPSS sınav sonuç belgesinin aslı ve/veya fotokopisi

Adli sicil kaydı olmadığına dair sabıka kaydı ve belgesi

Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair askerlik şubesinden alınacak belge

İkametgah belgesi