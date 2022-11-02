Balıkesir Balya SYDV büro işçisi alacak

Balıkesir Balya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak büro görevlisi alacak.
Son başvuru tarihi 8 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş 35 yaşını aşmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik görevini yapmış olmak,
İlgili alanlardan 4 yıllık mezun olmak,
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,
MS Office programlarını kullanabilmek.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş,
Diploma,
Sürücü belgesi,
İkametgah belgesi,
Adli sicil kaydı,
Fotoğraf.
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