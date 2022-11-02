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Balıkesir Balya SYDV büro işçisi alacak

Balıkesir Balya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:02
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Balıkesir Balya SYDV büro işçisi alacak

Balıkesir Balya SYDV büro işçisi alacak
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Balıkesir Balya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak büro görevlisi alacak.

Son başvuru tarihi 8 Kasım 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş 35 yaşını aşmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Askerlik görevini yapmış olmak,

İlgili alanlardan 4 yıllık mezun olmak,

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

MS Office programlarını kullanabilmek.

GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş,

Diploma,

Sürücü belgesi,

İkametgah belgesi,

Adli sicil kaydı,

Fotoğraf.

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