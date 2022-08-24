Balıkesir Balya SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Balıkesir Balya SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 55 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Balya ilçesinde ikamet etmek

En az lise mezunu olmak

Balya ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Sağlık raporu

2 adet vesikalık fotoğraf

İkametgah

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Ehliyet fotokopisi

Adli sicil belgesi