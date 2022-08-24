Balıkesir Balya SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Balıkesir Balya SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 55 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Balya ilçesinde ikamet etmek
En az lise mezunu olmak
Balya ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Sağlık raporu
2 adet vesikalık fotoğraf
İkametgah
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Ehliyet fotokopisi
Adli sicil belgesi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.