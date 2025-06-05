Balıkesir-Bursa kara yolunda korkutan kaza!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir-Bursa kara yolunda korkutan kaza!

Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Balıklıdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 ACH 941 plakalı araç, sürücüsü U.S.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ardından sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.

Kazada sürücü U.S. ile yolcu A.S. yaralanırken, araçta bulunan 8 aylık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir-Bursa kara yolunda korkutan kaza!

Balıkesir-Bursa kara yolunda korkutan kaza!

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