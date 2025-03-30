Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Çocuklarımızın mutluluğunun sebebi olalım"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Bayram namazını Gönen Çarşı Camii’nde kılan Akın, namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazına katılan çocuklarla yakından ilgilenen Akın, çocuklara oyuncak dağıttı. Balıkesirlilerin, Ramazan Bayramı’nı kutlayan Akın, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini söyledi. Namaz çıkışı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara lokum ve bayram şekeri, On On tarafından da çay ve kahve ikram edildi.

"BAYRAMDA BİRBİRİMİZE DAHA SIKI SARILALIM"

Ramazanın manevi huzurunu yaşatmak için yoğun gayret gösterdiklerini, iftar ve sahur programlarında 400 binden fazla hemşehrisiyle bir araya geldiğini belirten Akın, "Bayramlar, küslerin barıştığı, sevgi ve saygının pekiştiği özel günlerdir. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğimizi daha da arttırarak Kuvayimilliye şehrimiz Balıkesir'i daha ileriye taşıma azmimiz devam ediyor. Biz birlikte, omuz omuza durduğumuz sürece yolumuz hep aydınlık olur. Ben bu düşüncelerle adaletsizliğe uğrayan herkes için adalet isterken Gazze’de bütün dünyanın gözü önünde süren zulmün son bulmasını diliyorum. Çocuklarımızın mutluluğunun sebebi olalım istiyorum. Onlara daha adil, daha huzurlu, daha umut dolu bir gelecek bırakmak boynumuzun borcudur. İyilikle çoğalalım. Bayramda birbirimize daha sıkı sarılalım. Daha nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde erişelim" diye konuştu.

Akın, Gönen Çarşı Camii’nde kılınan namazın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kahvaltı sofrasında hemşehrileriyle birlikte kahvaltı yaptı. Akın, Büyükşehir Belediyesi olarak her ihtiyaçlarında, taleplerinde vatandaşların yanında olduğunu dile getirdi.