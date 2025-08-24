Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan birlik mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Orhanlı Çerkes Festivali’nde, "Bizler, hep birlikte büyük bir aileyiz. Balıkesir’e birlik ve beraberlik yakışır. Bizde ayrımcılılık, ötekileştirme yok. Bizde birliktelik, kardeşlik, Kuvayımilliye ruhu var” diye konuştu.

Başkan Akın, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Orhanlı Çerkes Festivali’ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ana destekçisi olduğu festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival alanında kurulan stantlarda Çerkes kültürünü yansıtan kıyafetler, yemekler ve takılar tanıtıldı. Balıkesir protokolünün de yüksek katılım sağladığı festivalde, farklı illerden gelen Çerkes dans toplulukları gösterilerini sergiledi.

Festival alanının dolduran kalabalığa hitap eden Akın, Çerkes vatandaşlarla bir arada olmaktan ve onların festival coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Orhanlı Mahallesi’nin yıllardır birlik ve beraberliğe inançla sarılan ve bunu büyütmek için çaba gösteren bir yer olduğunu belirten Akın, “55 hanesi var ama etkisi çok büyük. Dördüncüsünü düzenlediği ve her yıl daha da kapsamı genişletilmiş bir festivalle vatandaşlarımızı buluşturuyor. Festivale destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Akın, "Hepimiz biriz ve beraberiz. Bizler, hep birlikte büyük bir aileyiz. Balıkesir’imiz birliğin ve beraberliğin tam da merkezidir. Milli Mücadele'nin de tam da merkezidir. Ve açık net söylüyorum: Balıkesir, Kuvayımilliye’nin başşehridir. Balıkesir’imiz çok farklı bir coğrafyaya sahip. Balıkesir’e birlik ve beraberlik yakışır. Bizde ayrımcılılık, ötekileştirme yok. Bizde birliktelik, kardeşlik, Kuvayımilliye ruhu var. Bu ilelebet böyle olacaktır” ifadelerini kullandı.