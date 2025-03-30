Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan dikkat çeken açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ramazanın son gününde Gönen’de hemşehrileriyle iftar yaptı. Akın, hiçbir ayrım ve ötekileştirme yapmadan şehrin tümünde en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bizde ayrımcılık, ötekileştirme yok. Bizde Allah korkusu ve hizmet aşkı var. Onun için bizim kitabımızda ayrımcılık olmaz, particilik olmaz. Ötekileştirmek olmaz. Ne varsa Balıkesir için, herkes için vardır" dedi.

Ramazan ayı boyunca Balıkesir’in 20 ilçesinde iftar organizasyonuyla 400 binin üzerinde hemşehrilerisiyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ramazanın son gününde Gönen’de iftar programına katıldı. İftar programına Başkan Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve vatandaşlar katıldı.

İftarın ardından konuşma yapan Akın, "Bir hemşehriniz olarak, evladınız olarak ben Ahmet Akın unutmayın size en yakınım. Sizin evladınızım ve her daim yanınızdayım. Bugün son iftarımızı birlikte yapalım istedik. Ramazan ayımız mübarek olsun. İnşallah sağlıkla, huzurla daha nice bayramlara hep birlikte kavuşalım. Bayramlar çok önemli. Bayramlar iyiliklerin, güzelliğin, küskünlerin barıştığı, insanların kucaklaştığı, birlik ve beraberliğin daim olduğu zamanlar. Allah’a şükürler olsun bu sene bu aya kavuştuk. İnşallah uzun yıllar hep birlikte sağlıkla ramazana kavuşmayı Cenabıallah kabul etsin. Şu çok önemli. Tabii ki sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Yokluk, eksiklik her hanede var. Adaletsizlikler var, eksikler var. İnşallah bu bayramdan sonra tüm bu sıkıntıların yok olduğu, huzurun ve güzelliklerin olduğu günlere hep birlikte kavuşalım istiyorum" diye konuştu.

"BİZ DE AYRIMCILIK, ÖTEKİLEŞTİRME YOK"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden personele kadar tüm birimlere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akın, "Ramazan boyunca 400 binin üzerinde iftarımızı hemşehrilerimizle buluşturduk. Bu bir rekor. Kolay bir organizasyon değil. Ekibimiz bu organizasyonlarda emek verdiler. Kapı kapı gezdiler, mücadele ettiler ve Allah’a şükürler olsun alınları ak çıktılar. Bizi de Cenabıhakk'a mahcup etmediler. Belediye başkanlarımızın 20'sine de teşekkür ederim. Balıkesir Kuvayimilliye’nin başşehri. Bizde ayrımcılık, ötekileştirme yok. Bizde Allah korkusu var ve hizmet aşkı var. Onu bilesiniz. Onun için bizim kitabımızda ayrımcılık olmaz, particilik olmaz, ötekileştirmek olmaz. Ne varsa Balıkesir için, herkes için vardır" dedi.