Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’ye mi katılacak? İddialara flaş yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’ye mi katılacak? İddialara flaş yanıt

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AKP’ye katılacağı iddiasına ilişkin ilk kez konuştu. Akın, “Görevimizin başındayız, mücadelemizi halkımız için veriyoruz. Tüm motivasyonum Balıkesir’e hizmettir” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, son günlerde ortaya atılan “AKP’ye geçeceği” yönündeki iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“BU İDDİALARIN BENİMLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Akın, “Bu iddiaların benimle hiçbir ilgisi yok. Gündemimi değiştirmeye çalışanlara cevabım: Benim tek gündemim Balıkesir’e hizmettir” dedi.

Akın ”Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin başkenti. Biz burada görevimizin başındayız, mücadelemizi halkımız için veriyoruz” sözlerini sarf etti. Tüm motivasyonunun Balıkesir’e hizmet olduğunu belirten Akın, “Yolumu da, yönümü de halk çizer" ifadelerini kulandı.

Son Haberler
Bursa'da peş peşe yangın
Bursa'da peş peşe yangın
Alanya'da sessiz gece
Alanya'da sessiz gece
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Ordu'da domuz saldırısı
Ordu'da domuz saldırısı
Altınordu Belediyesi tarihi bir yapıya daha hayat verdi
Altınordu Belediyesi tarihi bir yapıya daha hayat verdi