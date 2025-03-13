Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı iftar programında vatandaşlar ile buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iftar programları devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeğine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve vatandaşlar katıldı. Başkan Akın, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak Erdeklilerin, ramazan ayını tebrik etti. Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşan Akın, birlik ve beraberliği her zaman koruyacaklarını söyledi.

" 400 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZI İFTAR SOFRALARIMIZDA BULUŞTURACAĞIZ"

Ramazanda her kesimden vatandaşın yanında olduklarını söyleyen Başkan Akın, iftar sofralarının dostluğun, komşuluğun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri olduğunu dile getirdi. Ramazanda küslüğe ve kırgınlığa yer olmadığını aktaran Akın, "Önemli olan Balıkesir gibi Kuvayimilliye şehrine yakışan milli birlik ve beraberlik içerisinde olmak. Bunun için bir aradayız. Hep beraberiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçede iftarlar düzenliyoruz. Ramazan boyunca 20 ilçemizde 400 binin üzerinde vatandaşımızı iftar sofralarımızda buluşturacağız. Türkiye’de eşi ve benzeri az olan bir organizasyonu şehrimizde gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İLÇEMİZİ DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

Erdek’te ilçesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan bir belediye başkanının olduğunu söyleyen Akın, iş birliği ve performansından dolayı Belediye Başkanı Burhan Karışık’a teşekkür etti. Göreve geleli daha bir yıl olduğunu ifade eden Akın, "Daha yeni başlıyoruz. Bütün Balıkesir’i planladık. Önümüzdeki engeller ne olursa olsun verdiğimiz tüm vaatlerin arkasındayız. Türkiye’de turizm ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Erdek’i canlandıracağız. Erdek Belediyemizle omuz omuza vererek ilçemizi daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.