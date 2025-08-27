Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İBB’den dirençli şehir iş birliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İBB’den dirençli şehir iş birliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte afet riskini en aza indirebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve “Dijital İkiz” konusunda iş birliği yapacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, afet risklerini azaltmak için oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemleri hedeflerini genişleterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine gitti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve beraberindeki Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü Ekibi, İBB Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette ilgili şeflikler gezilerek müdürlük projelerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Kent bilgi sistemi, üç boyutlu (3B) veri üretimi ve modelleme, mekansal veri yönetimi ile CBS alanındaki yazılım uygulamaları gibi pek çok güncel teknoloji ve inovatif çalışmanın tanıtımı yapıldı.

Kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımına önemli katkılar sağlayan buluşma, uygulamaların sahada aktarılması, karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi ve gelecekte olası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından oldukça verimli geçti.

Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, süreci yakından takip ettiğini söyledi. Doğal afetlerin sonuçlarını en aza indirebilmek için vatandaşın kolay ulaşabileceği bir platform oluşturduklarını dile getiren Akın, ‘‘Dijital İkiz projemizle, tüm Coğrafi Bilgi Sistemi verileri tek platformda erişilebilir hale getirilecek, böylece kurumlar arası veri bütünlüğünü sağlayacağız” dedi.

