Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası için kolları sıvadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası'nı kuruyor. 8-18 yaş aralığındaki Roman çocukların katılabileceği orkestraya, 15 Ocak 2025 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması’nda müjdesini verdiği Türkiye’nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası’na başvurular başladı. Sesine güvenen, enstrüman çalabilen ve kendini müzikle geliştirmek isteyen Roman çocuklar, orkestra çatısı altında bir araya gelecek. Çocuklara yönelik fırsat eşitliği yaratmak ve müziğin içinde doğup büyüyen Roman çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla kurulacak orkestraya başvurular 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde oluşturulacak orkestrada yerini almak isteyenler, https://basvuru.balikesir.bel.tr/Konservatuvar internet adresinden başvuru yapabilecek.

"ÇOCUKLARIMIZI MÜZİKLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Romanların müzik yetenekleriyle ön plana çıktığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, onların bu yeteneklerini ortaya çıkarmak için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Müziğin çocukların gelişimine olumlu etkilerinin olduğunu vurgulayan Başkan Akın, "Eğitimde, sağlıkta, kültürde, sporda, müzikte hayata geçirdiğimiz projeler ile çocuklarımızın gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Spor gibi müziğin de çocuklar üzerindeki olumlu etkileri yapılan araştırmalarda da ispatlanmıştır. Çocuklarımızı müzikle tanıştırmak istiyoruz. Türkiye’nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası olarak yola çıktık. Ama hedefimiz dünyanın en büyüğü olmak. Tüm Roman çocuklarımızı orkestramıza dâhil olmaya davet ediyorum" dedi.