Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin glütensiz iftar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan kişilere özel glütensiz iftar programının ikincisi düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde Balıkesir Kent Konseyi’nin de katkılarıyla Onhann Termal Otel’de çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan kişilere özel glütensiz iftar programı düzenlendi. Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin eşi Hüveyla Şehirli’nin de katıldığı iftar programına çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen glütensiz iftar programına çölyak hastası vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Glütensiz olarak hazırlanan özel menü misafirlerden tam not aldı. Glüten hassasiyeti bulunanlar için Ramazan’da böyle özenli bir iftar programı hazırlanması nedeniyle Başkan Akın’a teşekkür eden Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan, "'Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilkleri hayata geçiren ve çölyak hastalarının hayatını kolaylaştıracak hizmetler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz'" diye konuştu.