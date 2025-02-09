Balıkesir Büyükşehir’den kar nöbeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm birimleriyle 24 saat nöbet esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler tarafından 13 ilçede yaklaşık 150 mahalle ve grup yolu trafiğe açıldı.

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde karla mücadele kapsamında kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. 11 Pick-up, 11 greyder, 5 bekoloder, 4 loder ve 12 kamyondan oluşan araç filosu ile kritik noktalarda acil müdahale için hazır bekleyen ekipler, kazaların önüne geçmek için 24 saat nöbet esasına göre çalışıyor.

137 PERSONEL, 43 ARAÇLA 24 SAAT SAHADA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, 43 araç, iş makinesi ve 137 personel ile kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Altıeylül, Karesi, Dursunbey, Savaştepe, Gönen, Havran, Sındırgı, Balya, Susurluk, Edremit, Bigadiç, Manyas ve Kepsut gibi yüksek kesimler başta olmak üzere kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, kırsal mahalle yollarını ulaşıma açıyor. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama çalışması yapan karla mücadele ekipleri, bu şekilde buzlanmanın önüne de geçmiş oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda halkın güvenliği ve konforu için çalışan ekipler, zorlu kış şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması için gece gündüz sahada görev yapıyor.