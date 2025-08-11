Balıkesir depremi İstanbul'u etkiler mi?

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, olası Marmara depremi endişelerini yeniden alevlendirdi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.
BALIKESİR DEPREMİ İSTANBUL’U TETİKLER Mİ?
Naci Görür, Balıkesir depreminin ardından yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı etkileyip etkilemeyeceği konusundaki soruları cevapladı.
Görür, şu ifadeleri kullandı:
“Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun.”
Son dönemde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki stres birikimi ve olası Marmara depremi senaryoları, kamuoyunun ve bilim çevrelerinin en önemli gündem maddelerinden biri.