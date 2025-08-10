Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Evlerden uzak durun!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Evlerden uzak durun!

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Prof. Dr. Naci Görür "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedilirken, peş peşe 4.0, 4.1 ve 4.6 büyüklüğünde depremler de oldu.

"EVLERDEN UZAK DURUN"

Depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun."

