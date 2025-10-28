10 Ağustos'tan bu yana sarsıntıların merkezi olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün akşam 6,1 büyüklüğünde yeni bir kabusu daha yaşadı.

Sarsıntı İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da da hissedildi. Bölgede halen korku ve panik devam ederken uzmanlar da peş peşe değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor.

O isimlerden biri de Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen oldu.

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamasında, depremin Sındırgı'nın Aktaş Mahallesi'nin kuzeyinde meydana geldiğini bildirdi.

"YENİ KIRIK HAT OLUŞTU"

Söz konusu 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntının oluştuğunu hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu depremin merkez üssü, 10 Ağustos tarihli depremi takip eden artçılarının yoğunlaştığı alanda yer almaktadır. Her iki depremin konumu ve artçılarının dağılımı olasılıkla Simav Fay Zonu'na kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu yeni bir kırık hattının geliştiğine işaret etmektedir.

DEPREM FIRTINASINA HAZIR OLUN

10 Ağustos tarihli depremi takip eden süreçte olduğu gibi bu depremin de büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşımaktadır."

10 DÖNÜMLÜK ALANA KONTEYNER KURULACAK

Öte yandan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Burada, yaklaşık 10 dönümlük alanda, ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerin kurulumunu daha 24 saat dolmadan gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma mesai mefhumu gözetmeksizin gece boyunca devam edecek"