8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Balıkesir Edremit Belediyesi personel alacak

Balıkesir Edremit Belediyesi, istihdam etmek üzere 30 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 08:21
Takip Et
Balıkesir Edremit Belediyesi personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Balıkesir Edremit Belediyesi, istihdam etmek üzere 30 işçi alacak.

Adaylar başvurularını 12 Ekim 2022 tarihine kadar Camivasat Mahallesi Park Caddesi B Blok No 8/b Edremit Balıkesir adresine yapacaklar.

Durumu uygun görülen adaylar telefonla aranarak mülakata çağrılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
1
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
2
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
3
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
4
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
5
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
6
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Balıkesir Edremit Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Edremit Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Edremit Belediyesi personel alacak
﻿Adana Seyhan Belediyesi personel alacak
﻿Adana Seyhan Belediyesi personel alacak
﻿Adana Seyhan Belediyesi personel alacak
﻿Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum
﻿Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum
﻿Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum
﻿Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Global Aviation Services personel alacak
﻿Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Global Aviation Services personel alacak
﻿Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Global Aviation Services personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.