﻿Balıkesir Edremit Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Balıkesir Edremit Belediyesi, istihdam etmek üzere 30 işçi alacak.
Adaylar başvurularını 12 Ekim 2022 tarihine kadar Camivasat Mahallesi Park Caddesi B Blok No 8/b Edremit Balıkesir adresine yapacaklar.
Durumu uygun görülen adaylar telefonla aranarak mülakata çağrılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekli olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.