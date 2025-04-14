Balıkesir-Edremit karayolunda süt tankeri faciası! Drenaj duvarına çarptı: Şoför hayatını kaybetti...

Olay, öğle saatlerinde Balıkesir-Edremit karayolu Güngörmez mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 10 P 651X plakalı süt tankeri , drenaj duvarına çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Tankerden yaralı olarak çıkarılan sürücü Şükrü G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Şükrü G.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından Balıkesir yönünde tek şerit üzerinden kontrollü olarak açıldı. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.